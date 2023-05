Atletica | Lorenzo Patta | “Condizionato dagli infortuni | punto ai 200 Abbiamo un obiettivo per i Mondiali”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Uno degli artefici di una delle più grandi imprese dello sport italiano. Questo è, frazionista nella staffetta 4×100 vincitrice dell’oro olimpico a Tokyo 2020. Il sardo si è raccontato in un’intervista alla nostra TV Sport2U, nell’ambito della rubrica Sprint2U. Gli inizi della sua carriera: “Ho iniziato a fare sport con il calcio intorno ai cinque/sei anni nel campetto di periferia. Poi verso i sedici anni, con le gare studentesche, ho visto che i risultati arrivavano e il mio professore insieme al mio allenatore mi ha quasi costretto a cominciare a fare. All’inizio ero un po’ scettico, non volevo mai lasciare i miei compagni di squadra. Poi ho provato, mi è piaciuto e da quel giorno sono sempre in campo. Con l’si comincia ad avere i primi risultati intorno ai diciotto anni, secondo me ...