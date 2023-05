Atletica | Larissa Iapichino vince ad Atene! Debutto con un bel 6 83 | miglior salto all’aperto in carriera

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ha fatto il propriostagionale, dopo che in inverno aveva conquistato una splendida medaglia d’argento nelin lungo agli Europei Indoor. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha vinto il Meeting andato in scena a Kallithea, quartiere alla periferia di Atene. La toscana ha scelto la capitale greca per esordire a livello outdoor e lanciare la volata verso il Golden Gala, tappa della Diamond League che andrà in scena il prossimo 2 giugno a Firenze. L’azzurra ha trionfato con un eccellente balzo a 6.83 metri (siamo in attesa dei dati ufficiali sul vento, al momento non riportati dagli organizzatori).ha centrato la misura di lusso proprio in occasione dell’ultimo tentativo, al termine di una gara ...

