Atletica | Iapichino batte anche il vento | nel lungo è record personale a 6 | 83

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Atene – È un debutto con i fiocchi per Larissanella stagione all’aperto. L’Azzurra firma subito iloutdoor nel salto incon un balzo a 6,83 nel meeting di Kallithea, alla periferia di Atene. Una misura che assume ancora più valore perché ottenuta con un fortecontrario di -1.8 e all’ultimo tentativo di una gara in cui dimostra un’eccellente solidità di rendimento. Per la ventenne delle Fiamme Gialle è la conferma dei progressi di quest’anno, già cominciato con lo splendido argento agli Europei indoor migliorando il primato italiano al coperto di 6,97 a Istanbul, all’inizio di marzo. Quando mancano appena nove giorni al Golden Gala Pietro Mennea, arrivano subito ottime risposte in vista dell’atteso appuntamento del 2 giugno nella sua Firenze. In Grecia la figlia ...

