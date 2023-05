Atletica | Filippo Tortu torna sui 100 metri nel suo Meeting di Savona | deviazione dopo staffetta e 200

(Di mercoledì 24 maggio 2023)sarà uno degli uomini più attesi aldi, che andrà in scena oggi pomeriggio. Il Campione Olimpico della 4×100 sarà alla sua terza gara stagionale,aver corso ina Firenze (38.38 cruciale in ottica qualificazione ai Mondiali) e i 200a Nairobi (20.30, con una curva tutta da rivedere e un buon lanciato). Il velocista brianzolo ha un rapporto speciale con la pista ligure, dove ha vinto tre volte su quattro partecipazioni (nel 2018 con un superbo 10.03, preludio al 9.99 di Madrid, dove divenne il primo uomo a scendere sotto i 10 secondi). Tra l’altro regolò anche Marcell Jacoba allo Stadio Fontanassa, che sarà sede della 12ma sede del Memorial Ottolia, tappa Challenger del World Athletics Tour....

Sarullo, Parroco Cattedrale di Palermo, Giovanni Assenzio, Responsabile USIP Palermo, ... Questo momento di energia e maestria vuole rappresentare la forza e la determinazione ... Mercoledì 24 maggio, a Savona, si terrà la dodicesima edizione del Memorial Ottolia, che anche quest'anno presenta diversi nomi di particolare rilievo. Tra i tanti saranno presenti in gara Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu, tre campioni olimpici della 4 100, il finalista dei Giochi, Alessandro Sibilio e il campione europeo indoor del peso Zane Weir.

