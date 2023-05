Atletica | Filippo Tortu opaco sui 100 metri | tempi alti a Savona | “mi è mancato il lanciato” Patta 4°

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023)era uno degli uomini più attesi al Meeting di, ma il Campione Olimpico della 4×100 non è riuscito a illuminare la scena allo Stadio Fontanassa. Il velocista brianzolo, alla sua terza uscita stagionale dopo il 38.38 corso in staffetta a Firenze e il 20.30 sui 200a Nairobi, riabbracciava i 100al Memorial Ottolia dove cinque anni fa diede il là alla volata che lo condusse allo storico 9.99 di Madrid (primo italiano a scendere sotto il muro dei 10 secondi). Il 24enne aveva aperto il pomeriggio con il quarto posto in batteria (10.16, addirittura 2,7 m/s di vento a favore), chiudendo alle spalle del ghanese Benjamin Azamati (9.99), del cingalese Yupun Abeykoon (10.04) e di Lorenzo(10.09, per l’altro Campione Olimpico in staffetta). ...