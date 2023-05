Atletica | Coppa Europa 2023 | saranno dodici gli azzurri che parteciperanno alla 10 000 metri il 3 giugno

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per ladei 10.000in programma a Pacé, in Francia, sabato 3. Tra i 12 selezionati c’è il campione europeo e primatista italiano Yeman Crippa, vincitore della medaglia d’oro dei 10.000 agli Europei di Monaco di Baviera nello scorso agosto. Nel team, tra gli altri, anche il quinto classificato della rassegna continentale Pietro Riva, primatista italiano dei 10 km su strada. Presente anche il recordman della maratona Iliass Aouani, la maratoneta Giovanna Epis e la specialista dei 10.000 Anna Arnaudo che nella passata edizione dellaha stabilito la migliore prestazione italiana U23. SportFace.

...tra una stagione indimenticabile e una fallimentare (l'eliminazione contro la Cremonese in...un allenamento mascherato da gara di campionato e che servirà solo a testare la condizione......] Navigazione articoli XII° Meeting dia Savona, anche Furlan e Kaddari tra le stelle presenti oggi alla Fontanassa successo per il XV Trofeo Città di Rapallo. SuperbaNuoto vince la...Centrale della Sir Safety Perugia, vanta nel proprio curriculum unaItalia, 3 Supercoppa ... è stato un brillante insegnante di educazione fisica oltre che dirigente di una squadra di...

Atletica, Francesco Fortunato vince la Coppa Europa! Marcia tricolore, Massimo Stano 3° OA Sport

Ufficializzata la squadra azzurra che prenderà parte alla Coppa Europa dei 10.000 metri in programma a Pacè (Francia) il prossimo 3 giugno. Quattro gli atleti piemontesi chiamati a vestire l’azzurro i ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...