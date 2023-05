Atletica | Alessandro Sibilio recuperato! Spalleggia con Samba sui 400 ostacoli | l’Italia ritrova un talento cristallino

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Strepitoso ritorno agonistico di, che è rientrato in gara dopo il brutto infortunio rimediato lo scorso anno al retto femorale in occasione dei 400 metri piani corsi ai Campionati Italiani Assoluti. Il campano ha riabbracciato l’amato giro di pista con gli, da cui era assente da quasi due anni, ovvero dal giorno della finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 chiusa in ottava posizione con il tempo di 48.77. Il 24enne, che vanta un personale di 47.93 siglato nel 2021 (anno in cui vinse gli Europei Under 23), ha scelto il Meeting di Savona per riabbracciare la pista nella disciplina a lui più congeniale e ha impressionato. Partenza di assoluto spessore, agilità nel superare le prime barriere, scioltezza assoluta nell’approccio al quinto e al sesto ostacolo, poi un bellissimo finale in cui è andato a riprendere un ...

Proprio sui blocchi dei 400hs maschili, gara che vedrà il rientro diSibilio (Fiamme ... Aurora Casagrande Montesi (ACSI Italia) sarà invece al via degli 800 metri.... il direttoreNotarstefano e le autorità istituzionali. Il polo aziendale è stato ... L'IIS Medi di Barcellona ci presenta la società sportiva diche non lascia nessuno in panchina ...60.99 m) e CarmeloMusci (p.b. 59.93 m) già in orbita azzurra. Nella velocità, occhi ...blocchi di partenza monregalesi troveremo invece lo specialista bresciano della Bergamo Stars...

LIVE Atletica, Meeting Savona 2023 in DIRETTA: Tortu in gara nei 100, attesa per Sibilio e Weir OA Sport

Strepitoso ritorno agonistico di Alessandro Sibilio, che è rientrato in gara dopo il brutto infortunio rimediato lo scorso anno al retto femorale in occasione dei 400 metri piani corsi ai Campionati I ...Tutto pronto sulla pista della Fontanassa, che ospiterà quest'oggi il Meeting di Savona 2023 valevole come 12ma edizione del Memorial Ottolia. La kermesse ligure si profila molto interessante per il d ...