Atletica | al Meeting di Savona Furlani vola a 8 | 44 ma il vento annulla il record

(Di mercoledì 24 maggio 2023)– Sarebbe stato ildel mondo under 20 del salto in lungo, senza quel filo didi troppo. Clamoroso Mattiaaldi: il 18enne fuoriclasse azzurro centra un enorme 8,44, ageto da undi +2.2, leggermente superiore rispetto al 2.0 consentito. È strepitosa la prestazione del lunghista delle Fiamme Oro che al secondo salto atterra a una misura che, qualora fosse stata omologabile, avrebbe superato l’8,35 del primato mondiale U20 del russo Sergey Morgunov (2012) e avrebbe avvicinato ilitaliano assoluto di 8,47 che il suo mito Andrew Howe firmò in occasione dell’argento ai Mondiali di Osaka del 2007. In termini statistici, è comunque il miglior salto della storia per un atleta under 20 ...

Mattia Furlani da brividi aldi Savona , dove domina la gara del salto in lungo e per un attimo sogna la terza prestazione italiana di tutti i tempi. Il talento 18enne fa infatti segnare un incredibile 8,44 metri prima ...Savona . Tante gare in pista, ben dodici, sono in programma nella dodicesima edizione delinternazionale Città di Savona dileggera, che annovera nel suo eccellente programma anche due salti e un lancio.Non poteva esserci debutto migliore per Larissa Iapichino nella sua stagione al'aperto. L'azzurra del salto in lungo firma subito il suo personale outdoor con un 6,83 fatto registrare nelreco di Kallithea nonostante un forte vento contrario. La misura è arrivata all'ultimo tentativo per la ventenne delle Fiamme Gialle, che conferma le buone sensazioni date già agli Europei ...

