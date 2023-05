(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’in ottica calciomercato sta fortemente sondando il giovanedel Torino. La situazione Tanti sono i nomi che l’sta fortemente osservando sul mercato, cercando anche di sfruttare qualche occasione interessante: specialmente nei confronti di giocatori giovani e talentuosi. Uno su tutti è ildelclasse 2000 Michel. Attualmente risulta nei confronti del giocatore granata un vero e proprio interesse, cercando anche di sfruttare la possibilità che possa andare via a parametro zero. Nessuna bozza di trattativa, ma intanto l’occhio dell’c’è.

E nel Napoli prende sempre più quota l'ipotesi Koopmeiners , dell'. La rosea scrive: 'Ecco dunque che il club azzurro, fra gli altri, ha individuato Teun Koopmeiners per rinforzare il reparto....notizie SSC Napoli - Nelle ultime ore è circolata con insistenza la voce secondo cui l'allenatoreda De Laurentiis per il post - Spalletti è Gian Piero Gasperini . Il tecnico dell'...su Correa dell'Inter L'avrebbe messo gli occhi su Joaquin Correa in vista della ... Per questo motivo i rossoneri avrebberoil terreno proprio per il centravanti del Bologna. I ...

Atalanta, sondato il centrocampista del Toro Adopo Calcio News 24

ha già sondato la disponibilità di Koopmeiners contattando il suo agente. L'idea è quella di offrirgli un ingaggio da 2.5 milioni netti a stagione. L'Atalanta non chiude alla cessione del ...De Laurentiis ha una mente fervida: è innamorato delle sue idee e le persegue, gli piace Gasperini dell’Atalanta — gli aveva già offerto ... De Laurentiis ha sondato Ramadani, il potente agente che lo ...