AstraDoc | a Napoli evento speciale con Gianfranco Rosi e il documentario su Papa Francesco

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 6 minutiUnchiude l’edizione 2023 di “– Viaggio nel cinema del reale”, rassegna di documentari curata da Arci Movie con Università Federico II, Parallelo 41 e Coinor, che ha animato, con tanti ospiti e un’ampia proposta film nazionali e internazionali, la storica sala di via Mezzocannone a. Dopo avere registrato oltre 2.500 presenze di pubblico,si conclude con unimperdibile venerdì 26 maggio alle 20:30 riportando al Cinema Academy Astra, a distanza di tredici anni dalla sua prima presenza in rassegna, il regista candidato Oscartorna aper presentare “In viaggio”, un emozionante racconto che delinea la straordinaria figura ...

- Viaggio nel cinema del reale ', rassegna di documentari curata da ' Arci Movie ', prosegue ospitando il regista Nazareno Manuel Nicoletti nel cinema ' Astra ' di via Mezzocannone a. ...- Viaggio nel cinema del reale , rassegna di documentari curata da Arci Movie, prosegue ospitando il regista Nazareno Manuel Nicoletti nel cinema Astra di via Mezzocannone a. ...- Viaggio nel cinema del reale , rassegna di documentari curata da Arci Movie, prosegue ospitando il regista Nazareno Manuel Nicoletti nel cinema Astra di via Mezzocannone a. ...

“AstraDoc”, Nazareno Nicoletti presenta il film “Giù dal vivo”, viaggio nella periferia di Napoli ilmattino.it

AstraDoc omaggia Chiara con la proiezione del suo cortometraggio ... C'è una vecchia strada che costeggia una ferrovia ammodernata negli anni Settanta, nel cuore della desolata Napoli Est. Ai margini ...Astradoc-Viaggio nel cinema del reale-rassegna di documentari ... Era molto legata ad Arci Movie Napoli. Tra le attività più recenti la sua partecipazione alla residenza cinematografica Fuori Campo e ...