Asteroid City | Wes Anderson | “La pandemia si è inserita nel film | senza che ce ne accorgessimo”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tra i titoli più attesi tra quelli presentati a Cannes 2023 c’eradubbio, l’ultimodi Wescon un cast stellare che comprende (tra gli altri) Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Maya Hawke, Bryan Cranston, Tom Hanks e Jeffrey Wright. Durante la conferenza stampa di presentazione delWesha parlato del processo di creativo dietro al, la cui sceneggiatura è stata scritta proprio durante il periodo del Covid. Anche i protagonisti diinfatti sono costretti ad un periodo di quarantene, neldii personaggi si trovano infatti bloccati in una cittadina nel deserto durante un’invasione aliena. Ma quanto la realtà ...

Attesa a Cannes perché fa part del cast del film di Wes Anderson,(accanto a lei ci sono Tom Hanks, Adrien Brody, Tilda Swinton, Willem Dafoe e Margot Robbie) sfoggia un look bellissimo.L'ultima è stata infatti , che ha sfilato sul red carpet del film. Gran diretto da Wes Anderson . In del Festival del cinema di . - - > Con Maya Hawke, Cannes è ufficialmente diventato ...Tra Rushmore e, appena presentato in concorso a Cannes 2023 , il cambiamento è radicale, fermarsi al fatto che gli elementi più evidenti sono sempre lì è ingannevole. Tuttavia qualcosa ...

Com’è ‘Asteroid City’, l’odissea nello spazio di Wes Anderson Rolling Stone Italia

Brie Larson e Naomi Campbell, ma nelle ultime ore a conquistare tutti, pubblico e giornalisti, è stata la sempre elegante Scarlett Johansson, giunta sulla Croisette per presentare il nuovo film che la ...Mancava solo lei. E non si è fatta attendere. La famiglia ora è al completo. L’ultima è stata infatti Maya Hawke, che ha sfilato sul red carpet del film Asteroid City. Gran potpourri di divi ...