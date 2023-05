Asteroid City | Wes Anderson è tornato a Cannes con uno dei suoi film più belli

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Da molti anni sembra persistere un equivoco su Wes. O almeno, c'è qualcosa nel regno del semplicismo che probabilmente merita di essere corretto. Troppo spesso il regista viene ridotto a un manierismo applicato, fatto di inquadrature perfettamente simmetriche e personaggi ben disegnati che pronunciano battute falsamente ironiche a ritmo di mitragliatrice. Un'opera di panna cotta, facilmente riducibile a caricatura, la cui fantasia da banco avrebbe permesso di riempire le sale e di offrire a certi cinefili disorientati una bussola per il cinema, come arte metodica, manuale e intransigente con il principio del saper fare. Non è un caso che un'intelligenza artificiale abbia recentemente immaginato, in un trailer sacrilego, cosa accadrebbe se Wesprendesse il timone di un episodio del franchise di Guerre Stellari - ecco dove stava la ...