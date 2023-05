Asteroid City | recensione | nel vuoto creativo di Wes Anderson

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un attore si toglie la barba finta ed entra di prepotenza nel backstage del suo film. È stanco, disorientato, non capisce il senso di quello che sta facendo. Sarà il suo regista a rassicurarlo, dicendogli che non è importante capire il significato della messa in scena. L’importante è continuare a raccontare la storia. Basterebbe questa scena di puro metacinema per raccontare quanto l’ultimo film di Wesracconti lo spaesamento di un regista consapevole di essersi perso. Un regista che, però, non ha voglia molta voglia di cercarsi. E così continua a far girare la sua giostra simmetrica color pastello. Una giostra che da anni gira e rigira su se stessa senza mai andare avanti. Apriamo la nostradi, in concorso al Festival di Cannes 2023, in preda a una specie di rassegnazione. Il cinema ...