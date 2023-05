Asteroid City | la recensione del film di Wes Anderson

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il, 2023. Regia: Wes. Cast: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Edward Norton e Bryan Cranstons. Genere: Commedia. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima stampa e in lingua originale, al Festival di Cannes. Trama: Siamo nel 1955, e nella fittizia cittadina desertica distudenti provenienti da ogni angolo dell’America, accompagnati da insegnanti e genitori, si incontrano per partecipare alla Junior Stargazer, annuale convegno di astronomia, Amatissimo in primis dal festival di Cannes – anche perché, da solo, porta sulla Croisette decine di star hollywoodiane – ma anche da una schiera comunque significativa di spettatori e fan di lunga data, Westorna ...

accentua il decadentismo del cinema di Wes Anderson. Il deserto del 1955 dell'immaginaria cittadina nel Sud Ovest negli Stati Uniti è un'altra 'ricostruzione d'epoca' che si sovrappone a ...- ultima fatica del prolifico Wes Anderson - è pronta a mostrarsi nel secondo trailer ufficiale. La bellezza di Scarlett Johansson ha illuminato il red carpet di Cannes per la premiere di '', la nuova commedia di Wes Anderson. L'attrice è apparsa al Festival in rosa satinato. Nel nuovo film veste i panni di una famosa attrice che si è persa nel ...

Asteroid City - ultima, affollatissima opera di Wes Anderson - si mostra nel secondo trailer ufficiale. Nel cast, Margot Robbie, Tom Hanks e Scarlett Johansson.Asteroid City è il primo vero passaggio a vuoto di Wes Anderson in un film che, tranne qualche intuizione, resta impantanato nella propria forma.