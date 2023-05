Aste immobiliari | grande opportunità | ma troppi pregiudizi e poche competenze

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Teramo, 24 maggio 2023. Lo scorso anno sono state più di 192 mila le operazioni diin Italia. Il 57% di queste ha riguardato immobili residenziali, con la Lombardia in testa alle Regioni per numero di operazioni. Mentre nel primo trimestre di quest’anno sono state poco meno di 43mila (dati Cherry Brick): «Parliamo di un mercato ricco disu quale tuttavia gravano da una parte i, dall’altra la mancanza di professionisti nel settore. Il consulente d’asta è in fondo come l’agente immobiliare negli anni Sessanta. È una figura fondamentale per accrescere il settore», spiegano Alessandro Lagonigro e Luca Rossoli, co-founder di InZona, franchising di. Sgomberare il campo daiSecondo i due esperti ...

... responsabile di tre sedi lombarde di Agl(con competenza sul territorio di Monza e Brianza, Saronno - Varese, Vimercate - Lecco e Cantù - Como), che sottolinea anche il contributo ...La turbativa d'asta Alcuni imputati sono accusati di aver turbatodel Tribunale di Busto Arsizio in favore di Edoardo Fioramonte, insieme al figlio Antonio (condannato nel 2008 per l'......alla valutazione delle istanze pervenute ed al conseguente accreditamento delle agenzie... I prezzi indicati sono tutti a base d', perché in caso di più offerte vincerà chi paga di più. ...

Aste immobiliari: grande opportunità, ma troppi pregiudizi e poche ... Adnkronos

Tra i motivi per l’aumento dei prezzi delle case a Milano, che spesso pare ingiustificato, può essere elencata anche la grande richiesta (e la scarsità) di abitazioni altamente efficienti, che fanno s ...A giugno immobili all'asta confiscati alla criminalità. Si tratta di un'opportunità da non lasciarsi sfuggire, come partecipare