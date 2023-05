Asse di mercato in Serie A | De Maggio svela | “L’erede di Kim può arrivare dalla Serie A”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Uno dei calciatori del Napoli che potrebbe lasciare gli azzurri a termine della stagione è il difensore sudcoreano Kim Min-Jae. L’ex Fenerbahce ha una clausola rescissoria che varia in base al fatturato del club acquirente, motivo per cui il Napoli non potrebbe opporsi in caso di volontà da parte di qualche club interessato al difensore. Bijoldi Kim al Napoli Stando a quanto riportato da Valter Desu Radio Kiss Kiss Napoli, i partenopei si starebbero muovendo per acquistare il sostituto del coreano. Il calciatore giusto sarebbe stato individuato e gioca nell’Udinese: si tratterebbe di Jaka Bijol, difensore sloveno cl’99. Il Napoli sarebbe molto interessato al suo acquisto, ma non solo, con in friulani potrebbe aprirsi una doppia trattative che vede coinvolto anche Lazar Samardzic. Doppia trattativa con l’Udinese, ...