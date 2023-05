Ascolti tv | Al Bano-4 volte 20 vince il prime time

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Canale 5 con 'Al– 420' ha vinto ildi ieri sera con 3.109.000 telespettatori e uno share del 20,77%. Secondo gradino del podio per Rai1 con la replica della serie 'Imma Tataranni-Sostituto Procuratore' vista da 2.756.000 telespettatori (share del 16,05%). Terzo posto per Italia1 con 'Le Iene' che ha ottenuto 1.204.000 telespettatori e uno share del 9,17%. Al, show per gli 80 anni: anche Romina Power sul palco Fuori dal podio, La7 DiMartedì ha realizzato 1.180.000 telespettatori (6,9% di share) mentre su Rai3 '#Cartabianca' ha raggiunto 832.000 telespettatori pari a uno share del 5%. Su Rai2 il film 'I magnifici 7' ha totalizzato 793.000 telespettatori (share del 4,6%) mentre su Retequattro 'Fuori dal Coro' ne ha interessati 776.000 pari a uno ...

Alvince la serata di ieri: la concorrenza si difende Se il cantante di Cellino San Marco stamattina ha tutte le ragioni per festeggiare, visti gli ottimiottenuti con il suo evento dall'...TV ieri 23 maggio 2023: DiMartedì è il primo talk con 1.18 milioni di spettatori per il 6,9% di share Canale 5 stravince negliTV del martedì con Al- 4 Volte 20 , il concerto evento per il compleanno di Al, che ha appassionato 3.109.000 spettatori pari al 20.8% di share. Jasmine Carrisi , figlia del ...La prima serata del 23 maggio: vince Al. I dati dell'access prime time . I dati del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 23 maggio: vince Al. Di seguito, ...

Ascolti tv 23 maggio 2023: Imma Tataranni, Al Bano 4 volte 20 Tvblog

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Un successo straordinario la serata evento all'Arena di Verona per gli 80 anni di Al Bano, anche in termine di ascolti. Al Bano - 4 volte 20, in onda su Canale 5, ha vinto il prime time di ieri, marte ...