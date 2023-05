Ascolti tv | Al Bano-4 volte 20 vince il prime time

(Di mercoledì 24 maggio 2023) (Adnkronos) – Canale 5 con ‘Al– 420’ ha vinto ildi ieri sera con 3.109.000 telespettatori e uno share del 20,77%. Secondo gradino del podio per Rai1 con la replica della serie ‘Imma Tataranni-Sostituto Procuratore’ vista da 2.756.000 telespettatori (share del 16,05%). Terzo posto per Italia1 con ‘Le Iene’ che ha ottenuto 1.204.000 telespettatori e uno share del 9,17%. Al, show per gli 80 anni: anche Romina Power sul palco Fuori dal podio, La7 DiMartedì ha realizzato 1.180.000 telespettatori (6,9% di share) mentre su Rai3 ‘#Cartabianca’ ha raggiunto 832.000 telespettatori pari a uno share del 5%. Su Rai2 il film ‘I magnifici 7’ ha totalizzato 793.000 telespettatori (share del 4,6%) mentre su Retequattro ‘Fuori dal Coro’ ne ha interessati 776.000 pari a uno share del ...

Al Bano festeggia gli 80 anni con un super show all'Arena di Verona. Insieme a lui, sul palco, ovviamente c'era pura Romina Power, sua compagna per anni. I due hanno cantato e si ...