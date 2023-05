Ascolti Tv 23 maggio 2023 | oltre 5 milioni per Amadeus Al Bano vince la prima serata

... ma farlo per quattroin più è imbarazzante". In un tweet condiviso il 23Rosalía ha protestato contro l'artista spagnolo JC Reyes , che ha pubblicato nelle stories Instagram alcune ...Tv 232023, oltre 5 milioni per Amadeus. Al Bano vince la prima serata Al Bano star a Firenze, un automobilista ferma il traffico per fotografare il cantante e lui si mette in posa ...Tv martedì 232023, in prima serata su Rai1 la seconda stagione in replica di Imma Tataranni Sostituto Procuratore è stata seguita da 2.756.000 spettatori pari al 16.1%. Su Canale 5 - ...

Ascolti tv di martedì 23 maggio 2023: Imma Tataranni (16.1%), Albano 4 volte 20 (20.8%), Le Iene (9.2%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Al Bano festeggia gli 80 anni con un super show all'Arena di Verona. Insieme a lui, sul palco, ovviamente c'era pura Romina Power, sua compagna per anni. I due hanno cantato e si ...Pignatone sarà ascoltato dalla I commissione affari costituzionali del Senato in un’audizione preliminare voluta dai rappresentanti del centrodestra, per giungere a una valutazione più ponderata ...