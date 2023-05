Arugamama | accettare per agire

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’è l’arte dile cose come sono, ma non in maniera passiva, bensì per, come alternativa all’evitamento, alla rassegnazione e alla lamentela. Infatti, consiste nello stato in cui l’individuo non tenta di fuggire all’esperienza emotiva. Cos’è l’? L’è l’arte dile cose come sono, ma non in maniera passiva, bensì