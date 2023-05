Arsenal su Rice | Xhaka verso Leverkusen

... Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan(West Ham). ... James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (), Callum Wilson (...L'già al lavoro in vista della prossima stagione. Sarà una lunga finestra di mercato esista e i nomi cominciano ad affollarsi sul tavolo della società inglese. Declandel West Ham, Joao ...... ma l'è pronto a riprovarci con decisione. Secondo i tabloid inglesi, i Gunners sarebbero ... Declandel West Ham, Joao Cancelo del Manchester City e James Maddison del Leicester i ...

Calciomercato: Arsenal. Rice, Maddison, Cancelo e Gundogan nel ... Tiscali

Cessioni: Thomas Partey piace in serie A LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il sogno di vincere la Premier League dopo essere stato a lungo in ...Arsenal, insidia bavarese per Rice – Declan Rice, talentuosissimo centrocampista del West ham è, ormai da tempo, nel mirino dell’ Arsenal che avrebbe individuato in lui il profilo ideale a cui affidar ...