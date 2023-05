Arsenal | cinque nomi nel mirino | Rice | Cancelo | Maddison | Gundogan e Guehi

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’già al lavoro in vista della prossima stagione. Sarà una lunga finestra di mercato esista e icominciano ad affollarsi sul tavolo della società inglese. Declandel West Ham, Joaodel Manchester City e Jamesdel Leicester i principali obiettivi, si farà un tentativo anche per Ilkay Gundogan in scadenza di contratto col City mentre per la difesa piace Marc, 22enne centrale del Crystal Palace. Pronti a fare le valigie invece, Thomas Partey e Granit Xhaka, mentre in difesa potrebbero salutare Kieran Tierney, Rob Holding e Ainsley Maitland-Niles. Difficile da trovare lo spazio anche per Reiss Nelson e Folarin Balogun, nella prossima stagione. SportFace.