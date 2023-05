Arrivano i primi 35 milioni | Giuntoli colpisce subito

Tatum e compagni sonnecchiano nel primo tempo eal - 9 all'inizio della terza frazione, ma ...per i Celtics cha vanno al riposo in ritardo di sei lunghezze per andare al - 9 neidue ...Leggi anche la trilogia di Roe: tutto sui romanzi di Daninseries Intanto le prime foto e ivideo chedal set hanno fatto partire una serie di teorie. Ad insinuare qualche dubbio nei ...Il comune di Pantelleria ha incassato i120mila euro dei 500mila totali che lo stilista e cittadino onorario dell'isola Giorgio Armani ha donato al Comune. La donazione era stata fatta dall'imprenditore della moda, per ringraziare ...

Alluvione, arrivano i primi aiuti - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Siglato l'accordo per il 2026, il costruttore giapponese rientra. Il presidente di Hrc Watanabe: «Puntiamo a vincere il titolo, nessun pregiudizio verso Alonso» ...Operazione portata a termine in tempo record, plauso degli operatori. Intanto i vacanzieri esteri chiedono informazioni dopo la tragedia in Romagna ...