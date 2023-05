Armato di forbici rapina un bar di Roma | bloccato da un carabiniere fuori servizio

(Di mercoledì 24 maggio 2023)– Un uomo,di, ha minacciato il titolare di un bar: è successo ain di via Appia Nuova. Dopo essersi impossessato del denaro contenuto nella cassa. l’uomo è fuggito. Uninpresso la Banca d’Italia, mentre si trovava, a diporto in abiti civili, all’interno dell’esercizio commerciale, ha dato l’allarme al 112, si è qualificato e ha intimato all’uomo, 30enne, di fermarsi, lo ha raggiunto e lo haanche con l’aiuto del titolare del bar, un cittadino cinese. L’immediato intervento di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile diha consentito di arrestare dell’uomo che è stato condotto in caserma. Addosso al 30enne sono stati rinvenuti leutilizzate per compiere la ...

