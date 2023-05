Approfitta del pigiama party tra cuginetti per palpeggiare la nipote di 13 anni | zio arrestato

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Quel normaletraa casa si è trasformata in una "trappola" per una ragazzina: è stata vittima di palpeggiamenti da parte dello zio, ora indagato per violenza sessuale aggravata. I carabinieri della compagnia di Monza hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare...

Monza, approfitta del pigiama party fra cuginetti per abusare della nipote 13enne: zio arrestato per violenza… La Repubblica

I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un 50enne indagato per violenza sessuale aggravata. La misura è stata firmata dal gip ...