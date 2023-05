App spia nel telefono | scoprile così prima che sia troppo tardi

Leggi su chenews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) È possibile che si abbia nel propriodelle appsenza saperlo. Per fortuna si possono scoprire con un trucchetto da fare subito,che si. Tutti gli smartphone sono pieni di applicazioni di vario genere. Si tratta di programmi ai quali è impossibile farne a meno, in quanto permettono di svolgere numerose attività e usufruire di vari servizi. Tuttavia, quello che non tutti sanno è che la loro presenza potrebbe essere una minaccia per la privacy e la sicurezza dati degli utenti. App– CheNews.itGli hacker sono sempre più agguerriti e per tutelarsi è importante aggiornare tutte le funzioni di sicurezza, oltre all’attivazione della crittografia dei dati all’interno del cellulare. Ma come è risaputo, la tecnologia è imprevedibile e ...