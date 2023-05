Aperta Ca’ Select | la casa di Select Aperitivo

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Una portaal mondo per promuovere la cultura e le maestranze di Venezia Una portaal mondo per promuovere la cultura e le maestranze di Venezia. Uno luogo di racconto che ospita parte del processo produttivo di uno dei simboli più iconici del territorio. Ma anche uno spazio polifunzionale dedicato al brand, in grado di offrire un’esperienza immersiva nella venezianità più autentica. Ca’, ladi, rappresenta tutto questo e apre oggi in anteprima internazionale con un evento esclusivo che simbolicamente coincide con l’inizio dellaSpritz Week (1^ edizione dell’evento dedicato alla cultura veneziana e all’autentico Spritz Veneziano, in programma a Venezia dal 25 al 28 ...