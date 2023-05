Antonello | «Finale? C’è fiducia | loro temibili! Sponsor | vedremo»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Alessandro, Ceo dell’Inter, ha parlato delladi Coppa Italia fra Fiorentina e Inter. Il dirigente ha poi espresso il suo pensiero sulloTESTA ALLA PARTITA ? Alessandroall’uscita dall’Assemblea di Lega. Le sue parole sulladi Coppa Italia fra Fiorentina e Inter, ma non solo: «? C’è, come sempre. La Fiorentina è temibile, soprattutto in queste occasioni. Perè unaimportantissima.? Pensiamo alla partita di stasera, poicon calma». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...