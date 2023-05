Antonella Fiordelisi | la sua bordata social in latino fa discutere FOTO | con chi ce l’aveva l’ex gieffina?

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Poche ore fa,ha twittato una citazione in, lingua a lei particolarmente cara: “De rustica progenie, semper villana fuit“. In sostanza, è un detto popolare di indubbia ed incerta origine che starebbe ad indicare, in tono dispregiativo, che “Colui che discese da stirpe rustica, rimase sempre in individuo rozzo”. Ma a chi e a cosa si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:furiosa dopo la diretta: ” Non commenterò più nulla, visto che mi sono presa dell’arpia. La gente applaude solo…”si sfoga con Nikita (VIDEO): “Essere vere come noi, ci fa soffrire. Staremo male per… Per fare preferito Alberto vuol dire che…” Guendalina Tavassi e Nicole Murgia sbeffeggiano...