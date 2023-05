Antonella Elia nelle mani dell' osteopata | il video del ' trattamento' alla cervicale Lui è un volto noto | lo riconoscete?

(Di mercoledì 24 maggio 2023)si affida alle'ex corteggiatore di Uomini e Donne . Si trattaAndrea Foriglio , divenutoal pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione al ...

si affida alle mani dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne . Si tratta dell'osteopata Andrea Foriglio , divenuto noto al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione al ......07m (Team Alto Lambro), 2Fabiana Airoldi 17,36m (Gs Virtus Calco), 3Costanza14,30m (Gs ... Cuccioli: 1° Nicolò Mandelli 6"9 (Team Pasturo), 2°Bendoni 7"2 (Pol Bellano), 3° Samuele ..., volto noto di Non è la Rai, ha sorpreso le sue fan condividendo alcune storie su Instagram in cui si mostra senza trucco, al naturale. Nel suo ...

Antonella Elia nelle mani dell'osteopata: il video del 'trattamento' alla cervicale. Lui è un volto noto: lo r leggo.it

Diretti da Marcello Parolini, Antonella Bini, Stefano Merighi, Elia Leon Mariani, Emanuele Rigamonti e Gabriele Rota compongono l’Achrome esemble un collettivo che a braccetto con la tradizione crea ...“Ci mancava pure lui che ora passa da un reality all’altro”, “Non ha senso stravolgere un cast a metà percorso, così facendo in finale arriveranno Antonella Elia e il Mago Forest” si legge sui social ...