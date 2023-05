Antitrust | istruttoria su Figc per tornei in settore giovanile

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L`Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un`nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio () per "presunto abuso di posizione dominante nell`organizzazione di competizioni a carattere ludico-amatoriale nel. Si ricorda che laè il principale operatore delgrazie ai poteri speciali ed esclusivi di regolamentazione e coordinamento nell`attività del gioco calcio conferiti dal Coni".In primo luogo l`Autorità "contesta allal`atto del 3 marzo scorso con cui un numero significativo di Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e relativi dirigenti, affiliati alla Federazione, sono stati deferiti alla Procura federale interregionale per non aver chiesto l`autorizzazione preventiva per ...