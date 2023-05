Antimafia | Cafiero de Raho M5s | ' Non riusciranno a bloccare la verità sulle stragi'

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Anche FedericoDe, ex procuratoree vicepresidente della Commissione in quota M5s, ha contestato la modalità di elezione di Chiara Colosimo come nuova presidente. "Era ...

Anche FedericoDe Raho, ex procuratoree vicepresidente della Commissione in quota M5s, ha contestato la modalità di elezione di Chiara Colosimo come nuova presidente. "Era assolutamente ...LA REPUBBLICA 'Strappo sull'' apre il quotidiano Gedi. 'De Raho: vogliono il potere assoluto, non si fermino le inchieste', si legge nel taglio alto. 'Il me ne frego con cui Giorgia ...Cosi' FedericoDe Raho, ex procuratore nazionale, ora deputato del M5S, dopo lelezione a presidente della Commissionedi Chiara Colosimo di FdI, accusata di un presunto ...

Antimafia, Cafiero De Raho: "Noi usciti dall'aula, abbiamo ascoltato ... Il Sole 24 ORE

Le opposizioni prima escono dall'Aula e non votano per la Colosimo, ma poi tornano per far eleggere De Raho vicepresidente. Le accuse: "Incoerenti" ...Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d’Italia, da ieri è il nuovo Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, eletta con 29 ...