Anticipazioni Sei Sorelle | la puntata di oggi 24 maggio

Leggi su zon

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle seiSilva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostresu Zon.it. Francisca decide di cantare nuovamente all’Ambigú nei panni de La Bella Margarita. Nel frattempo, Donna Dolores viene a conoscenza della relazione tra Cristóbal e Marina e vuole saperne di più. LeSilva, invece, scoprono finalmente che Francisca è in realtà La Bella Margarita e ne rimangono stupefatte. Celia Freijeiro – ...