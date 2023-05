Annuncia il suicidio con una telefonata ai carabinieri | salvato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa chiamato aindo, in preda alla disperazione, di volersi uccidere. Poi ha riattaccato senza aggiungere altro. Ma per idi Ercolano è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo per individuare l’indirizzo dell’utenza telefonica dalla quale era partita la. I militari della tenenza di Ercolano hanno quindi rintracciato l’abitazione ed hanno sfondato una finestra trovando l’uomo penzoloni, legato all’inferriata della finestra della veranda. Una corda gli stringeva il collo. Lo hanno quindi liberato. E dopo manovre di rianimazione, la vittima ha ripreso lentamente a respirare e, all’arrivo del 118, è stato immediatamente portato all’ospedale del Mare. Ora è salvo, non è in pericolo di vita e dimesso dopo circa 5 giorni di ...