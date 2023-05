(Di mercoledì 24 maggio 2023) Su TikTokpubblica un video in cuiladi 'Cidomani' insieme a RudyL'articolo proviene da Novella 2000.

Sono queste le parole della Follesa che hanno accompagno un video della figlia, Agata, che... 13enne, una somiglianza davvero unica con una nota diva del cinema:Jolie. Diversi seguaci ...Un filmato divertente dove la 13ennesulle note di Danza Kuduro ha conquistato il ...Tra questi i brani di Deddy, Rhove, Dargen D'amico, Tommy Dali e Ndg e i progetti di Tedua,Mango e gli altri ragazzi di Amici. I SINGOLI ", Come sei bella, Lasciati andare, Non ti ...

Angelina balla la coreografia di 'Ci pensiamo domani' con Zerbi Novella 2000

Angelina Mango sta raccogliendo tanti consensi e prendendo parte a numerosi programmi. Come quello di Fiorello che ha fatto una gaffe (e si è scusato) ...Fiorello ospita Angelina Mango ma commette una gaffe sulla mamma della ragazza: ecco cosa ha detto in diretta (per poi scusarsi) ...