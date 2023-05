Angela Finocchiaro e il cancro al seno | “Il dopo è più subdolo | colpisce una parte del nostro corpo”

ha confessato alcuni retroscena sull'esperienza da lei vissuta quando è stata operata per un tumore, nel 2010.è sempre stata attenta alla prevenzione e nel 2010 ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo L'attriceè testimonial di 'Ieo per le donne', la manifestazione che da oltre 15 anni viene organizzata dall'Istituto europeo di oncologia di Milano ogni primavera per sensibilizzare sul ...Quando l'attrice, 67 anni, si è confrontata con l'esperienza della malattia una frase dell'oncologo Umberto Veronesi le risuonava nella mente: 'È più difficile scacciare il tumore ...

Angela Finocchiaro: Mi sono operata di tumore al seno nel 2010 perché facevo i controlli Fanpage.it

E perché viene proprio lì! Proprio lì. Guarda che è una rottura di…”. Provate a immaginarla l’espressione di Angela Finocchiaro mentre pronuncia queste parole. È su un palco, ma non sta recitando.Nella giornata IEO per le donne, l'attrice Angela Finocchiaro ha parlato del tumore che l'ha colpita qualche anno fa, superato, raccontando la sua esperienza e spiegando come abbia reagito.