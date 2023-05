Angela Finocchiaro e il cancro al seno | “Il dopo è più subdolo | colpisce una parte del nostro corpo”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’attrice milanese ha raccontato dell'operazione per rimuovere il tumore durante la giornata dedicata alle donne dell’Istituto europeo di oncologia, ricordando le parole di Umberto Veronesi: "È più difficile scacciare il tumore dalla mente delle donne che dal loro". L'articolo proviene da DireDonna.

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo L'attriceè testimonial di 'Ieo per le donne', la manifestazione che da oltre 15 anni viene organizzata dall'Istituto europeo di oncologia di Milano ogni primavera per sensibilizzare sul ...Quando l'attrice, 67 anni, si è confrontata con l'esperienza della malattia una frase dell'oncologo Umberto Veronesi le risuonava nella mente: 'È più difficile scacciare il tumore ...L'attrice operata nel 2020: 'Il momento più subdolo è dopo nell'accettazione di se stessi, il lavoro a teatro ha fatto abitare la mia mente da altri ...

Angela Finocchiaro: Mi sono operata di tumore al seno nel 2010 perché facevo i controlli Fanpage.it

Angela Finocchiaro ha confessato alcuni retroscena sull'esperienza da lei vissuta quando è stata operata per un tumore, nel 2010.La diagnosi l’ha avuta nel 2010, a ridosso di Natale, e in pochi giorni si è operata. Può sembrare paradossale, ma quella per Angela Finocchiaro è stata la parte meno difficile. «Il dopo è stato più s ...