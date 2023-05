Andrea Pirlo è stata esonerato

(Di mercoledì 24 maggio 2023)non è più l'allenatore del Karagumruk, l'annuncio è arrivato oggi dopo che la squadra turca ha toccato quota tre sconfitte di fila, di cui l'ultima pesante 4-1 contro il Trabzonspor. Il comunicato ufficiale della società recita: "Dal momento che non ci sono i presupposti per...

è stato esonerato dal Karagumruk . Termina l'esperienza turca dell'ex allenatore della Juventus: decisiva è stata la sconfitta rimediata contro il Trabzonspor con il netto risultato di 4 -...È finita dopo meno di un anno l'avventura disulla panchina del Fatih Karagumruk. Il club turco, reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, ha deciso, di comune accordo con il tecnico italiano, di interrompere in anticipo il ...Il tecnico aveva firmato un contratto di un anno la scorsa estate ISTANBUL (TURCHIA) - Si chiude dopo una sola stagione l'esperienza diin Turchia. Ad annunciare il divorzio in una nota è il club che aveva puntato su di lui la scorsa estate, il Fatih Karagumruk, anticipando che l'ex allenatore della Juventus non siederà ...

UFFICIALE: Andrea Pirlo non è più l'allenatore del Fatih Karagumruk TUTTO mercato WEB

È già finita l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina del Faith Karagumruk. Il tecnico italiano è stato esonerato a sorpresa pochi minuti fa dal club turco che evidentemente non ha digerito le ...Andrea Pirlo non è più l'allenatore del Karagumruk, l'annuncio è arrivato oggi dopo che la squadra turca ha toccato quota tre sconfitte di fila, di cui l'ultima pesante 4-1 contro il Trabzonspor. Il c ...