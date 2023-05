Anche gli ipovedenti giocheranno a scacchi su Chess com Bocelli | Grazie per avermi ascoltato

Leggi su agi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) AGI - "Oggi sono felice come un bambino. In pochi giorni tutti i non vedenti del mondo potranno finalmente giocare in piena autonomia asu.com, senza l'aiuto di nessuno". Il tenore Andreaè apparso in un video (reel) su Instagram insieme a Erik Allebest, Ceo della piattaforma più usata al mondo, per manifestare tutta la sua soddisfazione per le nuove funzionalità messe a disposizione per ciechi e. Funzionalità che sono state inizialmente rilasciate per il sistema iOS ma che diventeranno poi utilizzabili da tutti.è un noto giocatore die il suo desiderio era quello di poter giocare, senza l'aiuto di nessuno, con lo smartphone. Ed è per questo che è nata questa partnership con.com volta a realizzare un progetto di ...