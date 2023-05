Anche Bruxelles boccia flat tax e autonomia | “Preoccupazioni per l’equità e l’efficienza Impatto negativo sulle disparità regionali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Non solo leper il “crescente rischio” di ritardi nell’attuazione del Pnrr. Nel country report sull’Italia pubblicato mercoledì insieme alle raccomandazioni Paese lo staff della direzione generale Affari economici della Commissione europea mette nel mirino le decisioni del governo Meloni sul fronte fiscale, i continui rinviiconcessioni balneari e le proposte sull’differenziata. Per quest’ultima arriva latura più pesante: la delega firmata da Roberto Calderoli “rischia di mettere a repentaglio la capacità del governo di indirizzare la spesa pubblica” e la possibilità di “fornire gli stessi livelli essenziali di servizi in regioni storicamente a bassa spesa,per la mancanza di un meccanismo perequativo“. Aspetti che si tradurrebbero in “un ...