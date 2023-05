Amministrative | oltre 4 italiani su 10 favorevoli alle primarie

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dieci giorni fa, in diverse città italiane, si sono tenute le elezioniper l’elezione dei nuovi sindaci e la prossima domenica, dove previsti, si terranno i turni di ballottaggio. In alcune situazioni si sono verificati scenari con coalizioni spaccate e diversi candidati appartenenti alla stessa area politica a confrontarsi uno contro l’altro. Il tema della scelta del miglior candidato sindaco, infatti, è un aspetto che mette in difficoltà le coalizioni e genera discussioni tra i partiti. Uno strumento spesso utilizzato per ovviare a questo problema è quello delledi partito e/o coalizione. Una soluzione che secondo un sondaggio di Euromedia Research trova il parere favorevole diil 40% della popolazione italiana e che, anche a livello di schieramenti, mette d’accordo gli elettori della ...