Amministrative 2024 | Rifondazione Comunista | “Necessaria alternativa a Festa”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Dalle colonne dei giornali in questi giorni si legge del dibattito sulla costruzione dell’all’amministrazioneda parte dei diversi settori del centrosinistra, in vista delle elezioni del prossimo anno. Proviamo anche noi a dire la nostra”, a scriverlo è Costantino D’Argenio per– Unione Popolare Avellino. “L’analisi dello stato attuale della città è presto fatta – prosegue – i servizi sociali sono al palo; la mobilità è affidata ad esperimenti come la metropolitana leggera in cui non si sta minimamente credendo, con orari inefficaci e nessuno sforzo di integrazione intermodale; le politiche giovanili ferme allo svuotamento del Casino del Principe e alla mancata promessa di un centro di aggregazione al Samantha della Porta con il Forum dei giovani ...