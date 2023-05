Amianto killer | militare della Marina muore a causa di un melanoma scatenato dal pericoloso materiale I giudici condannano lo Stato a risarcire la vedova con 400mila euro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dopo nove anni, si conclude il processo d’appello sul decesso delAntonio Ballini adi una lunga malattia scatenata dall’. Fatti per i quali la corte di Appello di Firenze ha condannato i ministeri dell’Interno eDifesa a riconoscere “vittima del dovere” l’uomo morto nel 2014 all’età di 69 anni per un mesotelioma pleurico dovuto all’dopo aver svolto il servizio di leva in imbarcazionitra il 1965 e il 1967. A darne notizia è l’Osservatorio nazionaleche da tempo segue questa vicenda e tante altre simili. La vittima, come accertato dalle indagini, era occupato “sia in attività di manutenzione, che di conduzione, con diretta manipolazione di componenti contenenti ...