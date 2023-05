(Di mercoledì 24 maggio 2023) – “Condivido pienamente la posizione del presidentesul tema dell’erosione costiera. Apprezzo l’interessamento del governatore per la zona pontina, alle prese da anni con questo annoso problema. Numerose aziende e intere comunità costiere attendono interventi efficaci per evitare conseguenze incontrollabili per l’economia e l’equilibrio ambientale di diverse zone del. “E’ davvero importante che Francescoabbia preannunciato specifici interventi legislativi per contrastare il fenomeno. Siamo lieti di vedere l’amministrazione regionale attenta ai. Secondo l’Ispra, già nel 2000 ilaveva perduto circa 2 milioni di metri quadrati di arenile, che equivalgono ad un valore economico diretto pari a circa 3 miliardi di euro. “Dopo anni di stallo adesso finalmente si può portare ...

Fondamentale è stato il coinvolgimento delle donne che hanno guidato diverse azioni nele in ... sono state destinate a bambini e ragazzi coinvolti nelle attività di ripristino, come a ...E' un'opera corale, senza un vero protagonista, dove i detenuti sfilano come fantasmi per ricordare le loro vittime, in unduro tutto al maschile con l'unica eccezione di una prostituta. L' ...... divenuto poi Parco Nazionale d'Abruzzoe Molise . Oggi i parchi nazionali nel nostro Paese ... spostandosi tra le diverse aree sosta per i camper, sempre nel rispetto dell'che ci ...

Ambiente. Lazio, Enrico Tiero: Rocca tutela i nostri territori RomaDailyNews

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Più di 40 tonnellate di rifiuti abbandonati rimossi dall’ambiente: un peso equivalente a quello di 4 camion. Sono i numeri della seconda edizione dell’Operazione Paladini d ...Grandissimo lavoro quello svolto dall'allenatore biancoceleste, coadiuvato dal suo staff, nel far crescere così tanto il gruppo biancoceleste ...