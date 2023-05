Altra frana tra Vetto e Ramiseto | chiusa la Sp 57

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi pomeriggio anche la Sp 57 èal transito a seguito di unadi monte verificatasi tra la zona industriale die il ponte per Gottano, al confine con il Ramisetano. Nella zona si sono infatti registrati forti temporali che, nel primo pomeriggio, hanno creato forti disagi anche in un altro tratto di Sp 57, a Borcale di, dove un fosso ha inondato la sede stradale, rallentando, ma non impedendo la circolazione. Poco dopo, laregistratasi aha reso necessaria la chiusura al transito della Sp 57: domani mattina, a precipitazioni si spera ultimate, i tecnici della Provincia effettueranno un sopralluogo per verificare la possibilità di riapertura al transito, almeno a senso unico alternato.

...disastroso che non scateni ipotesi surreali da una parte o teorie preconfezionate dall'che ... addirittura tra il 1915 e il 2014 in Italia ci sono stati 1319 eventi die 972 inondazioni con ...Prima attonito, adolescente quasi incredulo di fronte all'impatto dellanel lago del Vajont , ... E, visto che i soldi del Pnrr fanno gola a tutti, una emergenza tira l'. Ma nulla è meno ...Montella . Dopo l'alluvione in Versilia, ladi Sarno e quella di Casamicciola/Ischia, i Volontari della Misericordia di Montella, muniti di modulo idrogeologico edidonea attrezzatura, sono in missione, questa volta in Emilia ...

Nella ’SP142 Mandrioli’, in territorio di Bagno, chiusa al transito da martedì della scorsa settimana per una frana caduta in carreggiata nei ... c’è da dire che se ne è verificata un’altra lungo la ...Oltre 6 milioni di euro il totale degli interventi messi in campo. Nei mesi estivi via ai lavori . sulla frana di via Pertini .