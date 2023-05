Almanacco del 24-05-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 24 maggio 2023)del giorno Buona giornata da Francesco Vitale Oggi è mercoledì 24 Maggio la chiesa ricorda San Vincenzo Abate il nome Vincenzo tratto dal aggettivo latino vincet significa letteralmente vincente o colui che vince il proverbio dice nessuno si pentì di aver taciuto i dati di oggi Edoardo De Filippi Bob Dylan Priscilla Presley e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi Roger ci ha già portato la lista Tantissimi auguri in particolare ad Andrea Sara Valentina Antonio andiamo a salutare invece con grande con grande rapidità i più rapidi di questa mattina che c’è Rosy e Margot buona giornata e andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 24 Maggio 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico della storia in codice morse tra Baltimora e Washington 24 Maggio 1883 dopo 14 anni di lavoro e viene aperta al traffico il ponte di Brooklyn che collega ...

