...in vigore la garanzia assicurativa anche in caso di ritardo nel pagamento e parallelamenteil recupero dei crediti ed evitare di eccepire prescrizioni e decadenze maturate dopo l'...dal versamento di tasse e contributi universitari per gli studenti interessati dall'; - L'... che abbiano dovutol'attività a causa degli eventi alluvionali; - l'intervento ......dal versamento di tasse e contributi universitari per gli studenti interessati dall'; L'... che abbiano dovutol'attività a causa degli eventi alluvionali; l'intervento rafforzato ...

Alluvione, “sospendere la valutazione a scuola e chiudere le medie con i voti attuali”. La proposta del Pd a Forlì Orizzonte Scuola

La deputata di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo è stata eletta presidente della Commissione Antimafia con 29 voti in suo favore. I parlamentari di Pd, M5s e Avs hanno lasciato l`aula di palazzo San M ..."Chiediamo all’ufficio scolastico alle presidenze, ai singoli insegnanti, di sospendere l’attività di valutazione e chiudere le medie con i voti attuali fermo restando la possibilità di attività di re ...