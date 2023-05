Alluvione | sciacalli in azione Il gip convalida gli arresti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dovranno rimanere in carcere i coniugi di origine albanese arrestati domenica mattina dalla polizia a Fornace Zarattini, frdi Ravenna , con l'accusa di avere rubato 5.500 euro a una coppia di ...

I fatti Resteranno dunque in carcere i due coniugi Martin Faqolli, idraulico 39enne e sin da bambino residente nella città romagnola, e la moglie Valde Dudi, casalinga di 33 anni. Fingendosi volontari,...

Alluvione Ravenna, gip: sciacalli devono restare in carcere TGCOM

Per il gip si è trattato di un'azione spregiudicata e risoluta che ha sfruttato un'emergenza collettiva per bieche finalità venali.