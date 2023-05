Alluvione | oggi nuovo Cdm | verso estensione stato emergenza a Marche e Toscana

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, in una informativa al Parlamento, ha annunciato un contributo fino a un massimo di 900 euro mensili per le famiglie sfollate. Oltre 7 miliardi di danni dall’

...accoglierà a Bologna il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Meloni accompagnerà von der Leyen, durante il sorvolo in elicottero delle zone colpite dall'e ...Impossibile ancoranon commuoversi ripensando al suo funerale , al suo spirito che torna per ... Iscriviti subito L'in Emilia Romagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto ...ROMAGNA - Attese avversità meteo sulla regione per. Forti temporali sulla Pianura Padana fino all'Emilia Romagna già duramente colpita dall'. La nuova ondata di maltempo si abbatterà ancora una volta sulla regione già flagellata dalle ...

Alluvione Emilia Romagna, oggi Meloni con von der Leyen sorvola zone colpite Adnkronos

MILANO - Per rimanere vicino ai propri clienti della Romagna, colpiti dalla grave emergenza a seguito dell’alluvione, First Point, in virtù della collaborazione con Sna, sospenderà il canone dei propr ..."La comunità dell'Emilia Romagna sta dimostrando grande capacità di reazione e continueremo a essere al fianco di chi ha bisogno e di tutti gli operatori sanitari e i volontari impegnati nelle zone al ...