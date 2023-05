Alluvione | nomina commissario Ciriani frena su Bonaccini | «Non giochiamo al totonomine»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) «Bisogna che tutti facciano la loro parte, non è il momento delle polemiche, soprattutto quelle strumentali». A richiamare l’opposizione alle proprie responsabilità in una fase che esigerebbe ben altro spirito collaborativo, è il ministro Luca. Dell’emergenza in Romagna, così come delle polemiche («di basso livello») sull’elezione di Chiara Colosimo alla presidenza dell’Antimafia e dei fondi del Pnrr, il titolare dei Rapporti con il Parlamento ha parlato al Tg Uno Mattina. Per quanto la sinistra cerchi di spostare l’attenzione sulle vicende dell’Antimafia, la priorità resta la situazione in Romagna. Così il ministroa Uno Mattina Ieri il governo ha stanziato 2 miliardi per fronteggiarsi i danni causati dall’e ora allestirà la struttura che dovrà utilizzarli. C’è chi pensa al governatore Stefano ...